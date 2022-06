Koulibaly alla Juventus? Sabatini si sbilancia: cosa succederà con il Napoli

L’ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, si concede ad una lunga intervista per il quotidiano Tuttosport, commentando a tutto tondo la Serie A e le principali notizie di calciomercato.

Il dirigente commenta così le voci di mercato che porterebbero Kalidou Koulibaly in bianconero: “Come lo vedrei alla Juventus? De Ligt ha compiuto passi da gigante rispetto alla stagione di esordio, ormai ha raggiunto un livello top. Con lui e Koulibaly sarebbe arduo attaccare la difesa juventina, sarebbe un muro invalicabile. Ma credo sia un’operazione difficile. Perché conoscendo Spalletti farà una resistenza ardua immagino: perderlo sarebbe un colpo troppo pesante per il Napoli. Koulibaly non è solo il leader carismatico della difesa, è un capo della squadra. Per cui Luciano lo proteggerà”.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli

Sabatini, dunque, ammette la pericolosità della coppia se dovesse davvero realizzarsi questo colpo di calciomercato, ma allo stesso tempo è consapevole della resistenza forte che proverà ad applicare Spalletti. L’importanza di Koulibaly spinge il mister partenopeo a insistere purché rimanga nonostante la situazione conflittuale riguardo il rinnovo del contratto.

Soltanto voci di mercato, dunque, quelle che attualmente aleggiano sul difensore azzurro che non sembra essere vicino all’approdo alla Juventus.

Chiara Villani