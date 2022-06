Napoli, Broja successore di Osimhen? La notizia sul futuro

Il Napoli sta monitorando il profilo di Armando Broja per l’attacco in caso di cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è finito nel mirino di diversi top club ma Aurelio De Laurentiis è stato molto chiaro riguardo al suo futuro: servono 100 milioni per sedersi al tavolo delle trattative.

In caso di offerta folle, Osimhen può lasciare Napoli e Cristiano Giuntoli ha individuato in Armando Broja il nome giusto per futuro. L’albanese, di proprietà del Chelsea e in prestito al Southampton nell’ultima stagione, ha impressionato in positivo, vista anche la giovane età ed è uno degli attaccanti che più ingolosiscono sul mercato.

Armando Broja (Getty Images)

Broja successore di Osimhen? Il West Ham accelera

Secondo le ultime notizie di mercato, Armando Broja ora è diventato l’obiettivo numero uno del West Ham. Il club londinese, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è finito nel mirino degli Hammers che vogliono migliorare il reparto offensivo.

Il Chelsea è aperto alla sua cessione ma non c’è ancora alcun accordo tra i club. Broja è il primo nome sulla lista del West Ham ma i Blues chiedono circa 25-30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro).