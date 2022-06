Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, si è reso protagonista di una buonissima stagione, nonostante l’infortunio che lo ha costretto a stare lontano dai campi per diversi mesi.

L’ex Lille è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti sia per l’aiuto in fase di costruzione sia per l’apporto sostanziale in fase realizzativa.

Ad oggi però il suo futuro è incerto: in presenza di offerte irrinunciabili il giocatore può lasciare Napoli.

Osimhen (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Inoltre, anche lo stesso Osimhen dal ritiro della nazionale ha fatto sapere che tutto può accadere e difatti non esclude che la prossima stagione possa davvero lasciare il club partenopeo.

In particolare, come riporta The Sun, periodico britannico, l’Arsenal vorrebbe a tutti i costi il giocatore ma deve fare i conti con la presenza del Tottenham.

Antonio Conte ammira molto il nigeriano e inoltre a differenza dei Gunners, il Tottenham disputerà la prossima Champions League.

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni un’offerta record per Osimhen da parte del Tottenham e a quel punto trattenerlo potrebbe diventare per i partenopei davvero difficile.