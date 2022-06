Calciomercato Napoli, nome a sorpresa per la difesa: piace un giocatore del River Plate

Nonostante le convergenze che sembrerebbero esserci tra il mister Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis, il calciomercato del Napoli non si ferma. Sono molti i nomi che in questo periodo vengono accostati agli azzurri. Specialmente per quanto concerne il reparto difensivo.

La notizia arriva direttamente dal Paraguay, secondo quanto riportato dal giornale Ultimahora.com, il Napoli sarebbe interessato a Hector Martinez. Difensore classe ’98, in forza al River Plate, in prestito dal Defensa Y Justicia.

FOTO: Getty – Hector Martinez River Plate

La squadra originaria di Florencio Varela ha fissato il prezzo del riscatto a 1 milione di euro. Inoltre il cartellino del giocatore è per metà posseduto anche dal River Plate. Situazione abbastanza singolare quella a cui è legata la proprietà del giocatore.

Non è una novità che il Napoli sia alla ricerca di un difensore, soprattutto in vista della possibile partenza di Kalidou Koulibaly. Potrebbe quindi essere un nome appetibile quello del paraguaiano Hector David Martinenz. Quest’ultimo uno dei baluardi della difesa dei millionarios nel corso dell’ultima stagione.

Lorenzo Golino