Marino spiazza tutti: “Deulofeu-Napoli? Tante voci, tratteremo in un solo caso”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese ed ex dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Udinese tv.

Il direttore ha appena rinnovato il contratto con i friulani e dunque fa pienamente parte del progetto dell’Udinese che anche nella prossima stagione punterà ad una salvezza tranquilla.

La salvezza del club bianconero dipenderà molto dal mercato considerando che i giocatori più importanti sono in questi giorni accostati alle big di Serie A.

Tra i nomi più gettonati ci sono in assoluto quelli di Deulofeu e Beto in ottica Napoli, Molina e Udogie in ottica Juventus ed Inter.

Deulofeu (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Proprio della questione calciomercato ha parlato il direttore Marino, di seguito le sue parole:

“Ci sono tante voci sui nostri giocatori, ma al momento restano tali. Deulofeu e Molina sono giocatori importanti e, se dovessero arrivare la proposte giuste, se ne parlerà”.

Marino dunque conferma le sensazioni degli ultimi giorni: se arriva l’offerta giusta nessun giocatore dell’Udinese è incedibile.

Le prossime ore saranno importanti per l’evoluzione delle trattive e seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.