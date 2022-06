Rinnovo Koulibaly: nuova offerta di De Laurentiis, ecco quando si decide

Kalidou Koulibaly e il Napoli: una storia destinata ad avere ancora tanta strada davanti o a mettere il punto fine? Sono giorni di riflessione sia per il capitano – forse – del Napoli che verrà, sia per la società. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora trovato l’accordo con De Laurentiis per il rinnovo.

E le strade, com’è facile intuire, sono ancora 3: addio immediato, permanenza a scadenza naturale del contratto o rinnovo. I tifosi sperano in quest’ultima ipotesi ma tutto si deciderà solo nel momento in cui il difensore tornerà dalle vacanze e parlerà a quattr’occhi con il patron azzurro.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Napoli, rinnovo Koulibaly: De Laurentiis alza l’offerta

Il Napoli ha aumentato l’offerta di rinnovo per Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale azzurro ha intenzione di ragionare con calma su quello che sarà il suo futuro ma Paolo Bargiggia, giornalista esperto di mercato, sul suo profilo Twitter ha svelato le cifre che De Laurentiis pare intenzionato offrire al nuovo capitano.

“Il Napoli è disposto a proporre a Koulibaly un rinnovo del contratto per 3 anni più opzione alle stesse cifre dell’attuale: 5 mln +1 di bonus. Ma fin qui, ancora nessun contatto tra le parti, in attesa di verificare eventuali offerte“.