“Vi assicuro che è fortissimo”, il CT della Moldavia esalta Kvaratskhelia e dà un consiglio al georgiano

Ai microfoni di Radio KissKiss Napoli è intervenuto Roberto Bordin, commissario tecnico della Moldavia. Ecco le sue dichiarazioni:

“Kvaratskhelia è un talento interessante, un giocatore forte che però dovrà prima ambientarsi in un campionato e in una realtà diversi come quelli italiani. Il tifoso napoletano ti dà calore, ti fa rendere di più, ma lui dovrà ambientarsi. Assicuro comunque che si tratta di un calciatore forte”.

Kvaratskhelia Georgia

Parole al miele, quelle dell’allenatore ed ex difensore del Napoli, nei confronti del talento georgiano. Dichiarazioni che fanno ben sperare a tutti i tifosi azzurri.

Il neo acquisto del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, nonostante sia giovanissimo (classe 2001), sta dimostrando di avere grandi abilità tecniche e fisiche. Prossimo ad indossare la maglia azzurra, vorrà dimostrare tutto il suo valore, così come ha fatto recentemente con la sua Georgia nella Nations League.

La domanda che i tifosi si pongono è se sia già in grado di sostituire su quella fascia Lorenzo Insigne. Sicuramente Kvaratskhelia avrà bisogno di tempo per ambientarsi. Conoscere la lingua, integrarsi con i compagni e abituarsi al campionato italiano. Infine, sarà importante entrare fin da subito nei meccanismi di mister Luciano Spalletti.

Lorenzo Golino