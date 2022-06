Barcellona in pressing su Koulibaly: c’è solo un ostacolo

Non è un mistero che il Barcellona sia interessato al baluardo difensivo del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese dopo l’ennesima straordinaria stagione è finito sotto il radar dei blaugrana.

Il tecnico dei catalani farebbe carte false per averlo con sé al Barça. Il capitano dei ‘Leoni di Tèranga’ è il profilo ideale per il tecnico Xavi. L’ex numero 6 del Barcellona ha più volte manifestato il suo interesse per il centrale difensivo.

FOTO: – Getty Umtiti Barcellona

Barcellona su Koulibaly: impossibile senza la cessione di Umtiti

Nonostante le avances fatte al 26 azzurro, il Barcellona prima ha bisogno di liberarsi di alcuni esuberi, che pesano sulle casse del club. Primo tra tutti, il francese Samuel Umtiti. Campione del mondo con la Francia nel 2018, il centrale non ha mai trovato grande spazio al Camp Nou. Addirittura 1 sola presenza nell’ultima stagione, nonostante il contratto in scadenza nel 2026.

Nel corso della stagione inoltre i rapporti tra il calciatore e la dirigenza si sono decisamente incrinati. Il Barça starebbe infatti valutando una risoluzione anticipata del contratto. Allo stesso tempo sta temporeggiando, nella speranza che il Lione presenti un’offerta proprio per l’ex ‘Les Gones‘.

Lorenzo Golino