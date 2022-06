Mertens: “Futuro? Non so dove giocherò, ma spero una cosa”

Dries Mertens, miglior marcatore della storia del Napoli, potrebbe davvero lasciare gli azzurri dopo tanti anni.

Il folletto belga, arrivato tra lo scetticismo generale, ha pian piano conquistato la fiducia dei tifosi e della società a suon di gol ed ottime prestazioni, diventando un vero e proprio beniamino.

Adesso però la sua avventura in terra partenopea sembra essere giunta al capolinea con un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare.

Mertens (Getty Images)

Mertens non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere e difatti, lo ha ribadito anche in mixed zone al termine della partita del suo Belgio contro la Polonia, di seguito le sue parole:

Dove giocherai l’anno prossimo? “Ancora non lo so“.

Lo saprai a breve? “Sicuramente. Mi auguro di restare a Napoli, ma nient’altro: non dico niente, ovviamente spero di restarci, ma non ho avuto nessuna offerta, vedremo”.

Dunque, anche lo stesso Mertens non ha ancora le idee chiare riguardo il suo futuro, i prossimi giorni potrebbero essere davvero decisivi per la sua permanenza al Napoli o per un eventuale suo addio.