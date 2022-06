Ultime mercato Napoli, Sarri ha un sogno per la Lazio: vuole l’azzurro

Il calciomercato del Napoli sembra ormai congelato sui soliti nomi sia in entrata che in uscita. Ma potrebbero non mancare sorprese, con le volontà dei club che cambiano di giorno in giorno e gli obiettivi che possono tornare in auge o sparire definitivamente dai radar delle varie squadre.

Il nome di Piotr Zielinski è ancora ben fisso nella mente di Maurizio Sarri per la sua Lazio. Nonostante le parole esplicite del trequartista polacco, che ha ribadito di trovarsi benissimo a Napoli e di voler restare ancora a lungo, il tecnico toscano ha deciso di tentare un nuovo assalto.

Zielinski Napoli (Getty Images)

Zielinski nel mirino della Lazio: le ultime

Il nome di Piotr Zielinski è uno dei sogni di mercato della Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico vorrebbe allenare nuovamente il polacco dopo gli anni al Napoli. Visto il possibile addio di Luis Alberto e quello di Milinkovic-Savic, l’intenzione è quella di mantenere inalterata la qualità della rosa.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport edzione Roma, insiste sulla volontà di Sarri di puntare su Zielinski nel momento in cui dirà addio ai due fantasisti già in rosa. In alternativa al polacco del Napoli, piace Loftus-Cheek, trequartista del Chelsea, che Sarri ha allenato proprio ai tempi dei Blues.