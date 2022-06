Mercato Napoli, Dzeko non dipende da Osimhen: le ultime

Il Napoli è sulle tracce di Edin Dzeko per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante bosniaco è in uscita dall’Inter visti i possibili innesti di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Non ci sarebbe più posto per lui nello scacchiere di Simone Inzaghi e nel futuro potrebbe esserci una nuova avventura italiana.

In mattinata, il Corriere dello Sport, ha lanciato la notizia secondo cui Luciano Spalletti abbia chiesto espressamente di puntare su Edin Dzeko come sostituto di Osimhen in caso di partenza del nigeriano.

Calciomercato Napoli Dzeko (Getty Images)

Dzeko al Napoli? Può sostituire Petagna

Il nome di Edin Dzeko ha subito esaltato i tifosi del Napoli che, allo stesso tempo, non sarebbero stati felici di vederlo in azzurro solo come successore di Osimhen. E repubblica.it ha rilanciato la notizia su Dzeko sotto una nuova chiave.

Il bomber bosniaco dell’Inter sarebbe nei piani del Napoli a prescindere da Osimhen. L’addio di Andrea Petagna potrebbe favorire l’innesto di Dzeko che, ovviamente, dovrebbe ridursi l’ingaggio e accettare la proposta di fare da comprimario del centravanti nigeriano.