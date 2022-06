Calciomercato Napoli, conferme in diretta: nuovo acquisto ad un passo!

In diretta ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni sui possibili movimenti del Napoli in difesa.

Secondo quanto riferito dal giornalista ai microfoni di Sky Sport, il Napoli è sempre più vicino all’acquisto del difensore centrale in forza al Brighton Leo Ostigard.

Ostigard Napoli calciomercato (Getty Images)

Il centrale norvegese, si è fatto valere durante la scorsa stagione in prestito al Genoa attirando l’attenzione dello scouting partenopeo il quale, ha pensato a lui come possibile rinforzo in seguito al mancato riscatto di Axel Tuanzebe.

Il Napoli starebbe pensando ad un colpo in stile Anguissa, operazione da circa 10 milioni, con il Napoli che vorrebbe provare ad abbassare il costo dell’operazione con l’inserimento di bonus.

Il giornalista ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni su formula e caratteristiche del giocatore:

“Ostigard? Giocatore duttile, bravo di testa e in grado di giocare sia a quattro che e a tre. Può essere molto utile al Napoli che resta in prima linea per il suo acquisto nonostante non abbia ancora chiuso l’operazione. Anche qui il club azzurro ha però accelerato nella trattativa con il Brighton arrivando a offrire 3 milioni più 6-7 di bonus”

Ugolini ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda Koulibaly:

“La permanenza di Koulibaly, resta in bilico ma ci sono delle novità positive. Filtra infatti un cauto ottimismo per una nuova proposta del Napoli al calciatore sul rinnovo. La società starebbe infatti pensando di aumentare l’attuale di 4 milioni avvicinandosi all’ingaggio attuale del senegalese (6 milioni).”

Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images)

Per il capitano del Napoli si prospetta quindi un’estate bollente in quanto, sono i numerosi i rumors di mercato che si aggirano attorno al difensore senegalese.

GIUSEPPE ESPOSITO