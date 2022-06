Napoli irreprensibile: non solo Fabian Ruiz, un altro giocatore potrebbe finire ai margini

Il Napoli è alle prese con diversi giocatori in scadenza di contratto, chi tra pochi giorni e chi tra un anno. Uno dei casi più spinosi è senz’altro quello di Fabian Ruiz, che ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli.

Stando alle ultime informazioni lo spagnolo potrebbe finire fuori rosa se non dovessero arrivare richieste e lui decidesse di rimanere fermo sulla sua posizione, senza cioè la volontà di estendere il proprio contratto.

Fabian Ruiz, tuttavia, potrebbe non essere l’unico giocatore relegato ai margini da De Laurentiis, che pare intenzionato a mantenere una linea dura a riguardo.

FOTO: Getty – Ounas Napoli

In base a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, pure Adam Ounas rischia di fare la stessa fine dell’ex Betis. Il contratto dell’algerino scadrà infatti tra un anno e anche lui pare aver rifiutato il rinnovo.

Proprio come nel caso di Fabian Ruiz, senza offerte la situazione non si sbloccherà. Sull’attaccante c’è da registrare l’interesse di Monza, Torino e Sampdoria, ma nessuna delle tre ha per il momento mosso passi concreti.