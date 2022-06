Fabian Ruiz emarginato dal Napoli senza rinnovo? Che cosa filtra

Il periodo non è certamente dei più semplici, considerando tanto l’aspetto economico quanto la posizione di diversi giocatori con il contratto in scadenza.

C’è chi ha già ufficialmente lasciato (vedi Insigne), chi con ogni probabilità lo farà a breve (vedi Ospina e Mertens) e chi invece ha un futuro tutto da scrivere (vedi Koulibaly e Fabian Ruiz).

Lo spagnolo, il cui contratto scade a giugno del prossimo anno, ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli, che gli aveva offerto un prolungamento con clausola in modo da invogliarlo a firmare. Per il momento, però, non se ne parla.

FOTO: Getty – Napoli Fabian Ruiz

Nei giorni scorsi è poi emersa la possibilità che Fabian Ruiz, senza rinnovo, possa essere messo ai margini della rosa, un po’ come accaduto due anni fa con Arkadiusz Milik.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per il momento questa sarebbe però soltanto un’ipotesi. Tutto dipenderà, infatti, da eventuali offerte che potrebbero arrivare per il centrocampista dalla Liga. Si parla di Real Madrid o Atletico: l’importante è che il club in questione si presenti con un’offerta da 30 milioni.