“Abbiamo un solo obiettivo”: Lozano carica il Messico per Qatar 2022

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di TUDN a margine della presentazione delle città che ospiteranno il Mondiale 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. Di seguito quanto evidenziato:

Lozano, Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Lozano: “Infortunio? Mi sto riprendendo”

“‘Chicharito Hernández? Tutti sono i benvenuti, con Chicharito mi trovo molto bene, quando sono arrivato in Nazionale mi ha trattato molto bene e ho un certo rispetto e affetto per lui. Tutti sono i benvenuti e sono contento che stia facendo molto bene”.

“Qatar 2022? Penso che dobbiamo migliorare molte cose come tutte le squadre. Noi stiamo lavorando per migliorare. Abbiamo tempo e speriamo di poter arrivare lì pronti”.

“Vivere la Coppa del mondo in Messico nel 2026 sarà straordinario. Spero di poterlo disputare, sarebbe molto bello per me giocare tra la mia gente. Avrò 30 anni. Spero di essere in forma e di viverla nel miglior modo possibile”.

L’esterno azzurro ha subito un’operazione alla spalla a seguito dell’infortunio in Messico-Panama dello scorso 3 febbraio. Il calciatore fu costretto ad abbandonare il campo in barella dopo uno scontro di gioco con Michael Murillo.

Lozano quest’anno ha totalizzato con il Napoli 37 presenze in tutte le competizioni, riuscendo a siglare 6 gol e 6 assist.