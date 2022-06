Notizia in diretta su Koulibaly: sospiro di sollievo per i tifosi del Napoli!

In diretta su SkySport, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato in uscita del Napoli.

Sulla possibile cessione di Kalidou Koulibaly in questa sessione di mercato:

“La squadra più interessata al giocatore è il Barcellona ma non può attuare un mercato dispendioso, non so se può accontentare economicamente il Napoli. Resta il nodo legato al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 e la proposta di rinnovo sul tavolo del Napoli”.

Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images)

L’esperto di mercato poi ha parlato un po’ anche del futuro di Victor Osimhen, che sarebbe ceduto solo a fronte di un’offerta fuori da ogni parametro di mercato.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen celebrates after scoring his second goal during the Italian Serie A football match between Hellas Verona and Napoli on March 13, 2022 at the Marcantonio-Bentegodi stadium in Verona. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“Il giocatore può partire solo per cifre superiori ai 90 milioni al momento, è difficile trovare squadre disposte a spendere una cifra del genere ma, davanti ad un’offerta del genere, il Napoli potrebbe vacillare”

Giuseppe Esposito