Zazzaroni sul ‘caso Anguissa’: “Promesse non mantenute, vi spiego”

Ivan Zazzaroni ritorna sulle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri sulla versione online de Il Corriere dello Sport, nelle quali aveva annunciato un imminente ‘caso Anguissa‘, facendo tremare i tifosi del Napoli.

La notizia aveva allarmato i supporters partenopei, che già hanno visto salutare il capitano Lorenzo Insigne e sono preoccupati circa le voci riguardanti il mancato rinnovo di Mertens e i possibili addii di Koulibaly e Osimhen: “Il Napoli aveva una squadra da scudetto, non è andata bene per mille ragioni, però siamo in un periodo che ricorda lo scorso anno. Cioè sembrava si smontasse tutto e invece non si è smontato nulla. Però Abbiamo Insigne che se n’è andato, Mertens che non rinnova e se ne va, voci su Koulibaly, Osimhen che dice mah, vedrò, tra poco scoppierà il caso Anguissa. Questo mi dicono da Napoli. Un piccolo caso”.

FOTO: Getty – Anguissa Napoli

Il direttore del Corriere dello Sport è così intervenuto quest’oggi a Radio Marte specificando ciò che aveva solamente accennato: “Caso Anguissa? Credo ci sia un problemino riguardante delle promesse non mantenute. I giocatori di origine africana sono permalosi, io mi auguro che Anguissa risolva tutti i suoi problemi se ne ha e spero che la cosa che mi hanno raccontato non sia vera, ma ne dubito”.

Chiara Villani