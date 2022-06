“I tifosi non possono lamentarsi”, richiamo ai supporters del Napoli: il motivo

Il dirigente nonché ex osservatore dell’Everton, Carlo Jacomuzzi, è intervenuto nella giornata di oggi a Radio Marte, durante il programma “Marte Sport Live”.

Jacomuzzi commenta così il percorso in campionato del Napoli, guardando il bicchiere mezzo pieno, e non si trattiene dal biasimare i tifosi degli azzurri. Queste le dichiarazioni:

“I tifosi del Napoli fino ad oggi non possono lamentarsi perché sono sempre state assemblate squadre ad alto livello. Dovete capire che all’inizio nessuno pensava allo scudetto, ma poi ci sono state delle situazioni che hanno fatto credere al sogno poi spezzato dalle sconfitte casalinghe. Credo che sia sempre stato portato un prodotto più che valido”.

È importante, quindi, che non si dia nulla per scontato, ma soprattutto che si analizzino con la stessa razionalità e oggettività le situazioni che hanno portato il Napoli a credere nella vittoria del titolo, come anche quelle che poi non hanno permesso tale traguardo; il dirigente non manca, peraltro, di ammonire i tifosi dal criticare aspramente la società e la squadra, che hanno fatto un anno al di sopra delle aspettative.

Calciomercato Napoli (Getty Images)

In un secondo momento si focalizza sul mercato, prendono una posizione netta e chiara sull’atteggiamento dei procuratori nelle settimane che precedono l’inizio del calciomercato: “Non ascoltate le voci perché sono i procuratori che fanno i giochini. Il mese di giugno è sempre una questione di giochini che non esistono nel calcio. Non siamo un calcio ricco e quando veniamo a contatto con le realtà esterne, andiamo in difficoltà. I nostri giornali devono vendere”.

Chiara Villani