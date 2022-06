Dopo quattro anni con la maglia del Napoli, David Ospina sembra sempre più lontano dal Diego Armando Maradona: il capitano della Colombia ha un contratto che scadrà tra questo 30 giugno e i dialoghi per il rinnovo sono freddi. Dopo una grandissima annata in Serie A con gli azzurri, 31 partite, appena 25 gol subiti e ben 13 clean sheets, sono molte le squadre che si stanno interessando all’estremo difensore.

Diverse sono le opzioni a disposizione del portiere azzurro: rinnovare con il Napoli, ma anche proseguire in Serie A con una tra Atalanta, Lazio o Juventus, che hanno mostrato interesse per l’ex Arsenal. Un’altra ipotesi potrebbe essere, come riportato dal quotidiano As, l’approdo al Real Madrid.

FOTO: Getty – David Ospina

Ai Blancos troverebbe proprio l’allenatore che lo portò al Napoli, Carlo Ancelotti: quest’ultimo da sempre ha espresso grande apprezzamento per il 25 partenopeo. Qualora le merengues non dovessero riuscire a regalare il portiere al coach italiano, ci sarebbe già un altro nome: come vice Courtois, la squadra di Florentino Perez starebbe pensando a Grabriel Slolina, ragazzo classe 2004 in forza ai Chicago Fire in MLS.

Lorenzo Golino