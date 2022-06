Respinto il ricorso sulle multiproprietà: c’è la decisione della famiglia De Laurentiis

La corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso dei De Laurentiis per la vicenda riguardante la multiproprietà. Nonostante ciò, non sembrano intenzionati ad arrendersi e presenteranno un nuovo ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport.

Aurelio e Luigi De Laurentiis si affideranno all’avvocato Grassani, al quale è affidato il nuovo ricorso. Qualora quest’ultimo non dovesse dare i risultati sperati, si passerà eventualmente al Tar ed al Consiglio di Stato.

FOTO: Getty – De Laurentiis Insigne Spalletti

Nell’eventualità che anche questi ultimi due diano esito favorevole, i De Laurentiis si vedrebbero costretti a cedere uno dei due club. Quindi o il Napoli o il neo acquistato Bari.

Tutto ciò, come riportato dall’edizione online della Gazzetta dello sport, deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2024. Termine ultimo in cui la famiglia De Laurentiis dovrà decidere quale dei due club vendere.

Come stabilito dall’articolo 16 bis NOIF, uno stesso soggetto non può detenere più società facenti parte di un campionato professionistico. Costringendo quindi tale soggetto a cedere una delle due proprietà.