MERCATO NAPOLI – Tra i vari calciatori in scadenza in casa Napoli, oltre ai volti ormai noti, spicca anche Adam Ounas. Il calciatore algerino è reduce da una stagione di alti e bassi, con Luciano Spalletti che ha puntato su di lui per la maggior parte delle volte da subentrato.

Il suo accordo in essere con la società azzurra scade nel giugno del 2023, dopo che il club ha attivato nelle scorse stagione l’opzione unilaterale per il prolungamento. Anche per questo motivo, non è escluso che l’esterno offensivo possa cambiare aria in questa stagione, con di versi club che sono già sulle sue tracce.

Calciomercato: il Torino si inserisce tra il Monza e Ounas

Uno dei club più chiacchierati per il futuro di Adam Ounas è il Monza, alla ricerca di colpi importanti in vista della sua prima stagione in assoluto in Serie A.

Nei giorni scorsi si è parlato già di contatti tra le parti, con il club lombardo che potrebbe puntare fortemente sul numero 33 azzurro.

Calciomercato Napoli Ounas Monza (Getty Images)

Tuttavia, la società di Berlusconi non sarebbe l’unica squadra interessata alla questione: stando a quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, anche il Torino potrebbe sferrare un assalto per l’algerino.

In ogni caso, pare improbabile che il Napoli e Ounas possano procedere con il rinnovo di contratto, motivo per cui si cercherà la sistemazione migliore possibile per evitare che vada via a parametro zero.