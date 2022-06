“Il Giornale” fa chiarezza sull’articolo dedicato a Koulibaly: messaggio di scuse ai napoletani

Arrivano le scuse de Il Giornale dopo l’articolo dedicato a Kalidou Koulibaly che ha suscitato numerose polemiche. Il noto quotidiano, infatti, aveva scritto che il difensore del Napoli era stato costretto a subire episodi di razzismo da parte dei tifosi azzurri. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Koulibaly a Napoli ha dovuto subire le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente”.

Lo stesso calciatore del Napoli, ieri, ha voluto replicare a queste parole pubblicando una storia su Instagram con una frase che non lascia spazio ad equivoci: “Napoli città antirazzista”.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

La risposta de Il Giornale

Oggi Il Giornale torna sull’argomento, con l’autore dell’articolo che ha voluto chiarire quanto riportato in precedenza:

“Lontana anni luce da me e dal ʻGiornaleʼ la volontà di urtare la sensibilità dei suoi lettori, napoletani e non. Ho solo raccontato e scritto, in base a informazioni che ho raccolto e confermo, le iniziali difficoltà di Koulibaly all’arrivo a Napoli. Le stesse cose avrei scritto di qualsiasi altro giocatore al debutto su qualsiasi altra piazza”.

“Mi dispiace invece per il termine “scimmia” utilizzato per dare il senso della varietà di difficoltà affrontate dal giocatore in Italia e che purtroppo ha causato un equivoco che non riguarda la tifoseria napoletana nel suo insieme che, anzi, più volte, si è schierata col giocatore contro il razzismo”