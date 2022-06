Italia ko con la Germania, Mancini: “Concesso troppo ma troppa sfortuna”

Crollo clamoroso per l’Italia in Germania: i tedeschi travolgono gli azzurri con un netto 5-2. Si chiude con una brutta sconfitta quindi il ciclo di partite degli azzurri, che tornavano in campo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali per la sconfitta contro la Macedonia del Nord.

In queste partite, gli esordi di tanti giovani avevano portato una ventata d’aria fresca, generando un crescente entusiasmo nell’ambiente. Per questo, una prestazione così brutta come quella di stasera rappresenta davvero una brutta battuta d’arresto.

Roberto Mancini

Mancini: “Dispiace chiudere così”

Appena dopo il fischio finale, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni Rai, provando a spiegare le ragioni di questo crollo.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“È un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo concesso troppo ma abbiamo fatto anche delle cose buone. Dispiace per il risultato”.

“Ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra. Se vuoi recuperare poi ti esponi a contropiedi e rischi”.

“Questa è una strada in cui ci sono anche delle difficoltà. Questa sconfitta non vanifica nulla, avremo partite buone e altre come questa. Dispiace chiudere così, hanno esordito tanti giovani durante queste partite, oggi c’è stato anche il gol Gnonto. Stasera loro sono stati più bravi di noi”.