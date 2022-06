Donnarumma polemico: “Datemi tutte le colpe ma non sbaglio solo io”

Dopo il fischio finale di Germania-Italia, terminata con un netto 5-2 in favore dei tedeschi, il capitano di questa sera della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è intervenuto ai microfoni Rai.

Il portiere ha voluto prendersi le sue responsabilità per la brutta sconfitta, analizzando la partita in modo molto critico. Nel corso dell’intervista si è poi generato uno scontro fra Donnarumma e l’intervistatrice, la quale aveva insistito nell’evidenziare l’errore del portiere azzurro sul gol del 5-0, facendo notare in particolare la frequenza degli errori nel gioco con i piedi da parte sua.

Gianluigi Donnarumma

Donnarumma: “Ci è mancato tutto stasera”

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Stato d’animo: “Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Dobbiamo guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Ci è mancato tutto stasera, avevamo anche un po’ di stanchezza dopo 5 partite in pochi giorni. Ma non dobbiamo trovare scuse, dobbiamo guardarci in faccia e capire“.

Un pensiero per i tifosi: “Mi dispiace per i tifosi, abbiamo avuto qualche occasione ma così non va bene. Analizzeremo insieme e riapriremo.

L’errore sul 5.-0: “Abbiamo sbagliato tutti stasera, sul 4-0 dovevo buttar via la palla. Ora dobbiamo riposare e ripartire“

Non è la prima volta che ti capita un errore simile: “Quando è capitato? Contro il Real Madrid col fallo? Se si vogliono fare polemiche sul mio errore facciamole e se qualcuno vuole darmi colpe e responsabilità le accetto, tutti ci prendiamo le nostre responsabilità. Sono il capitano e continuerò ad andare avanti a testa alta