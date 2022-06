Notizia da Roma: offerta da capogiro alla Lazio per Luis Alberto!

Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha rivelato delle interessanti indiscrezioni di calciomercato durante la sua trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. In particolare, sembrerebbe che De Laurentiis sia intenzionato a portare al Napoli Luis Alberto, centrocampista della Lazio. Di seguito quanto evidenziato:

Calciomercato Napoli Luis Alberto (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Calciomercato Napoli: Luis Alberto in arrivo?

Come annunciato dal suo agente, Matteo Politano ha intenzione di lasciare Napoli. Il rapporto con Luciano Spalletti non è mai decollato e il calciatore, spesso relegato in panchina durante questa stagione, sarebbe alla ricerca di una nuova squadra.

“Ci arrivano delle importanti notizie da Roma. Sembrerebbe che De Laurentiis sia sceso in campo con Lotito perché ha capito che Politano se ne vuole andare. De Laurentiis sembrerebbe voglia a tutti i costi Luis Alberto. Sarebbe disposto a mettere sul piatto Politano più cash“.

La notizia riportata a Radio Kiss Kiss Napoli è stata comunicata dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, che sul proprio sito web specifica le cifre dell’offerta: De Laurentiis sarebbe in procinto di formulare una proposta da 10 milioni più il cartellino di Politano, per un totale di 28-30 milioni di euro.