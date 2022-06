ULTIM’ORA – Napoli e Udinese hanno trovato l’accordo per Deulofeu: le cifre

Gerard Deulofeu potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo avrebbero trovato un accordo di massima per l’attaccante spagnolo.

Il calciatore dell’Udinese sarebbe il primo obiettivo della società azzurra per rinforzare il reparto offensivo. La partenza di Lorenzo Insigne e quelle probabili di Dries Mertens e Matteo Politano rendono necessario l’intervento della dirigenza per attrezzare al meglio la squadra in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Deulofeu avrebbe già detto di sì al Napoli, intrigato anche dalla possibilità di giocare la Champions League. L’intesa con l’Udinese sarebbe stata trovata sulla base di 15 milioni di euro più bonus.

La distanza tra le parti è ormai sempre meno sensibile. Resterebbero soltanto alcuni dettagli da limare relativi ai bonus. L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, anche se il Napoli ha bisogno prima di cedere uno tra Adam Ounas (cercato dal Monza) e Matteo Politano.

L’attaccante spagnolo ha chiuso il campionato con uno score interessante, il migliore della sua carriera: ben 13 reti segnate e 5 assist messi a referto. Exploit incredibile dell’ex Milan, mai così determinante prima di questa stagione.