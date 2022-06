VIDEO – “Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta”: il calciatore dell’Ascoli nella bufera

Bravata, ragazzata, atto di razzismo. L’ennesimo e sempre più grave, oltre che diffuso. Questa volta il protagonista principale è un giovane calcitore dell’Ascoli, Maurizio Luciani, che ha pubblicato un video in una discoteca mentre si diverte in compagnia di amici.

Maurizio #Luciani, 2004 dell'@ascolicalciofc ha pubblicato questo video in cui incita, insieme a tanti altri, l'eruzione del #Vesuvio sul proprio account TikTok. Video e profilo non più reperibili sulla piattaforma social.



Che divertimento c'è nel pubblicare questi contenuti? pic.twitter.com/wOq1bPZBes — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) June 13, 2022 Luciani Vesuvio Napoli

Luciani, coro contro Napoli: è bufera social

Il giovanissimo calciatore della Primavera dell’Ascoli ha pubblicato un video su TikTok in cui, in compagnia di tanti altri ragazzi, cantava a squarciagola il coro: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta“, rivendicando anche la sua passione e il suo tifo per la Roma.

Il video del difensore centrale classe 2004 ha subito fatto il giro del web e ha scatenato l’ira di migliaia di utenti social. In massa hanno “segnalato” il video e le scorrettezze del calciatore sia alle piattaforme social sia all’Ascoli Calcio e ora il video è stato cancellato.

Tantissimi anche i commenti di tifosi della Roma che hanno difeso il calciatore in questione e giustificato il video e il coro come “semplice goliardia” o “normali sfottò da stadio”.