Mathias Olivera, l’esito degli esami: la notizia dall’Uruguay

Per più di un momento si era temuto il peggio per Mathias Olivera, che durante Uguruay-Panama di sabato sera è stato costretto ad un cambio forzato al 39′ del primo tempo.

Il terzino sinistro, in realtà, aveva provato a restare in campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde per far spazio a Matias Viña, difensore della Roma.

Subito si è temuto il peggio, dato il brutto infortunio al ginocchio che lo ha visto protagonista e le lacrime che hanno accompagnato l’uscita dal campo di Olivera.

Fortunatamente, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, per il neo acquisto azzurro non si tratta di un infortunio serio, trattandosi di una distorsione al legamento laterale interno del ginocchio. Nulla di particolarmente preoccupante dunque: un suo rientro, come rivelato dall’agente, è ipotizzabile nell’arco di una ventina di giorni.

FOTO: Getty – Olivera Uruguay infortunio

Un’ulteriore conferma è poi arrivata dai canali ufficiali della nazionale uruguaiana, che su twitter ha spiegato come “gli esami realizzati a Mathias Olivera hanno escluso un grave infortunio. Il terzino sta già lavorando per recuperare dalla lesione al ginocchio”.

👊🏼 ¡𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗯𝗶𝗲𝗻!



Los estudios realizados a Mathías Olivera descartaron una lesión de gravedad.



Ya está trabajando en la recuperación de un esguince de rodilla.



¡Vamos, Mato! #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/d8m0q242IY — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 12, 2022

Il difensore ha poi ringraziato tutti per i messaggi di supporto tramite il proprio profilo Instagram. Tutti i tifosi, tanto della Selección quanto del Napoli, possono tirare un bel sospiro di sollievo.