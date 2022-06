Ultime mercato Napoli: si complica Ostigard, si inserisce un club italiano

La trattativa per Leo Skiri Ostigard potrebbe complicarsi. Il Napoli è forte sul difensore del Brighton che ha giocato in prestito al Genoa la scorsa stagione. Gli azzurri stanno cercando di chiudere il prima possibile l’affare per completare anche il pacchetto arretrato.

Nei giorni scorsi il profilo di Ostigard sembrava vicinissimo al Napoli ma c’era ancora un po’ di distanza tra la richiesta del Brighton e l’offerta messa sul tavolo.

Napoli Ostigard (Getty Images)

Calciomercato Napoli: il Torino si inserisce per Ostigard

Il Napoli ha scelto Ostigard per la prossima stagione. Il difensore norvegese è il prescelto dal club azzurro per completare il reparto difensivo, al netto della situazione Koulibaly che prescinde dall’ex Genoa.

Nellle ultime ore, però, anche il Torino si è messo sulle tracce di Ostigard. Secondo quanto riferito da torogoal.it, infatti, il club granata dovrà sostituire Bremer e sta valutando il classe ’99 come prossimo titolare di Ivan Juric.

Proprio la titolarità che gli garantirebbe il Torino potrebbe essere l’ago della bilancia. Al Napoli, ovviamente, sarebbe l’alternativa ai centrali titolari mentre in Piemonte sarebbe l’erede di Bremer. Si decide tutto nei prossimi giorni: Giuntoli continua il suo pressing.