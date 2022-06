Ostigard-Napoli, affare non completato: c’è ancora un problema

Leo Skiri Ostigard è il primo nome sulla lista mercato di Giuntoli per completare il reparto difensivo. L’ex difensore del Genoa, ora tornato al Brighton, è un pallino del direttore sportivo del Napoli e un profilo molto gradito a Luciano Spalletti.

Il Napoli porta avanti da tempo la trattativa per il suo acquisto ma non si è ancora arrivati ad una conclusione definitiva. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia.

Napoli Ostigard (Getty Images)

Calciomercato Napoli, c’è ancora distanza per Ostigard

L’affare Napoli Ostigard non è ancora chiuso. Il club azzurro sta aspettando ancora qualche cessione prima di completare almeno due acquisti – tra cui quello con Deulofeu – e nelle prossime settimane spera di chiudere per il difensore norvegese.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, bisogna ancora trattare con il Brighton e non si è ancora entrati in una fase avanzatissima della trattativa. Il Napoli ha offerto 3 milioni, mentre la richiesta è di 6 milioni più bonus. La distanza non è abissale ma il club di De Laurentiis spera che quello inglese possa accettare la richiesta inferiore e chiudere positivamente la trattativa.