FOTO – Napoli forte su Deulofeu, il commento sui social fa impazzire i tifosi

Il nome di Gerard Deulofeu sembra sempre più vicino al Napoli per il calciomercato estivo. L’attaccante spagnolo, di proprietà dell’Udinese, pare essere la prima scelta del club azzurro per il reparto offensivo. In caso di mancato rinnovo di Mertens o di addio di Matteo Politano, Giuntoli potrebbe accelerare e chiudere l’affare con i friulani.

Deulofeu Napoli

Napoli su Deulofeu: il commento social dello spagnolo

Sul proprio profilo Instagram, Gerard Deulofeu ha avviato un Q&A, chiedendo ai tifosi di porgli delle domande alle quali avrebbe successivamente risposto. Tra le tante domande arrivate sotto il suo post, ne è arrivata anche una di un tifoso del Napoli che gli chiedeva del suo possibile approdo in azzurro.

“Ho tanto rispetto per il Napoli, una società top“. Questa è stata la risposta di Deulofeu che ha fatto ben sperare tantissimi tifosi. Sui social, in particolare su Twitter, i tifosi del Napoli hanno pubblicato in migliaia questa foto, considerata un vero e proprio indizio sul futuro.

Nei giorni scorsi anche il suo agente, Albert Botines, ha parlato della possibilità di vederlo al Napoli.

“Il Napoli è un’ottima alternativa per noi. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League. Aspettiamo la fine del calciomercato e vedremo cosa succederà“.