Mertens offerto a Roma e Lazio: ‘Ciro’ ha un desiderio

Dries Mertens e il Napoli: un amore arrivato al capolinea. Domanda e offerta per il rinnovo sono troppo distanti per pensare ad un futuro ancora insieme. Mertens chiede 4 milioni più bonus per firmare il nuovo contratto mentre De Laurentiis ne offre circa la metà.

E allora spetterà decidere solo a Mertens dove continuare la carriera. Ha diverse offerte sul tavolo e presto prenderà la decisione definitiva.

Mertens Napoli (Getty Images)

Futuro Mertens: Roma o Lazio? Il desiderio di ‘Ciro’

Roma e Lazio hanno già fatto una proposta a Mertens per la prossima stagione. ‘Ciro’ dal 1 luglio sarà ufficialmente libero dal Napoli e potrà scegliere la miglior opzione per la sua carriera.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Mertens è stato proposto prima alla Lazio e poi alla Roma, e molto presto potrebbero esserci sviluppi.

La Lazio di Maurizio Sarri sta risolvendo i problemi legati all’indice di liquidità, poi sarà operativa per tesserare, eventualmente, il belga. La Roma, dall’altro lato, ha pensato anche ale richieste economiche ma al momento non si è in uno stato avanzato della trattativa.

Mertens ha anche varie proposte dall’estero ma il suo desiderio sembra quello di voler restare in Italia. Solo in caso di progetti molto più allettanti lascerà la Serie A e continuerà la sua carriera fuori dal campionato italiano.