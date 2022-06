“Kvaratskhelia riuscirà a farlo al Napoli”: arriva la conferma dalla Georgia

Khvicha Kvaratskhelia sta già facendo parlare di sé. Il neoacquisto del Napoli ha segnato infatti, 7 gol nelle ultime 6 partite ufficiali tra campionato e Nations League. Il direttore generale della Dinamo Tiblisi, Zaza Dolidze, intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”, ha parlato proprio dell’esterno georgiano.

Kvaratskhelia (Getty Images)

“Sono convinto che diventerà molto presto il giocatore preferito dei napoletani. Fin da bambino è sempre stato un grande lavoratore, un ragazzo molto tecnico e professionale. Ha una mentalità vincente e in campo mette sempre tanta qualità. Non sono sorpreso che sia arrivato in Serie A. Sono sicuro che al Napoli vi sorprenderà”.

Queste le belle parole che il Dg ha speso per lui. Khvicha Kvaratskhelia insomma, sta stupendo gli appassionati a suon di gol, e prestazioni di alto livello. Al giovane esterno georgiano, proveniente dalla Dinamo Batumi, spetterà l’arduo compito di non far rimpiangere Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra. Per il momento le premesse sembrano più che buone e i tifosi sono molto ottimisti riguardo l’acquisto del talento classe 2001. Come sostiene però il suo agente, bisogna “mettere una piccola percentuale di dubbio”.

Mattia Maietta