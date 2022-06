Kvaratskhelia, l’agente: “C’è una cosa che bisogna fare con lui!”

Khvicha Kvaratskhelia è già sulla bocca di tutti i tifosi del Napoli, ancor prima di incominciare la sua carriera in azzurro. Ufficializzato come primo acquisto già diverse settimane fa, andrà a rinforzare la rosa di mister Spalletti per la prossima stagione. Il suo compito non sarà mica così facile: non deve far sentire la mancanza di Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra.

Kvaratskhelia Georgia (Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images)

Il giocatore georgiano arriverà dalla Dinamo Batumi, squadra con cui si è messo in risalto per la sua facilità nel dribbling e la capacità nella finalizzazione. Delle doti che abbiamo già potuto notare in questi giorni, visto che si sta dimostrando il vero e proprio trascinatore della sua nazionale. I tifosi sperano di aver trovato un vero e proprio talento, che darà la svolta alla squadra azzurra. E le statistiche sicuramente non smentiscono le previsioni: nelle ultime tre partite in Nations League ha realizzato un gol in ogni match e fornito due assist.

Le parole dell’agente di Kvaratskhelia

Bisogna rimanere con i piedi per terra, però, e non caricare di pressioni il ragazzo. A placare gli animi, infatti, ci ha pensato il suo agente Vincenzo Tosto, intervenuto in onda su Radio Marte: “Bisogna mettere una piccola percentuale di dubbio sul suo rendimento, perché il campionato italiano rimane uno dei primi in Europa a livello caratteriale. In Italia soprattutto nei primi mesi, si fa fatica. Non è considerato un fenomeno su cui si va sul sicuro al 100%, una piccola percentuale di adattamento gli va data. Il Napoli del futuro è il Napoli del presente. Non andiamo troppo lontano“.

Alessio Landolfi