Ounas chiede la cessione: due club di Serie A l’hanno chiesto al Napoli

Dopo una stagione complessa e travagliata, con appena 15 apparizioni in tutte le competizioni con la maglia del Napoli, tra moltissimi infortuni, ed una deludente Coppa d’Africa da parte della sua Algeria (uscita ai gironi), il destino di Adam Ounas sembra sempre più lontano dal Diego Armando Maradona.

Con un contratto in scadenza nel 2023, la volontà dell’algerino, come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il club partenopeo non lo consideri un giocatore da cedere, sembra quella di voler partire, per cercare più spazio e trovare finalmente la continuità.

Adam Ounas Monza (Getty Images)

Quest’ultima, insieme ad una lunga serie di infortuni, non gli hanno mai permesso di poter esprimere veramente tutto il suo talento, sia a Napoli che nelle sue precedenti avventure tra Cagliari, Crotone e Nizza.

Giocatore dotato di una tecnica raffinatissima, un grande dribbling e una discreta conclusione, anche dalla lunga distanza, vedi gol con il Frosinone, ha comunque dimostrato di avere le giuste skills per poter far molto bene.

Proprio grazie alle sue qualità è finito nel mirino del Torino di Juric e della neopromossa Monza, due realtà che sulla carta partono con obiettivi stagionali molto diversi ma che potrebbero entrambe regalare nuovi stimoli al ragazzo di Chambray-lès-Tours.

Lorenzo Golino