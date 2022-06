Dal Frosinone rivelano: “Scambio saltato con il Napoli, stavamo per prendere Zerbin”

Dopo un’annata straordinaria al Frosinone, valsa anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore, con ben 9 gol e 3 assist in 32 partite, Alessio Zerbin, è stato sicuramente tra i protagonisti del campionato cadetto.

Insieme al talento di Novara, a Frosinone si è messo in luce un altro prospetto molto interessante, Federico Gatti, il quale dopo una prima metà di stagione di altissimo livello, è finito nel mirino della Juventus, che nel mercato di riparazione ne ha acquistato il cartellino, lasciandolo però in prestito sempre al club ciociaro.

FOTO: Getty – Zerbin Nazionale

A svelare un interessante retroscena riguardante i due calciatori è stato proprio il direttore sportivo del Frosinone, Guida Angelozzi. Ecco quanto rivelato dal dirigente nel corso di una conferenza stampa:

“Zerbin lo conoscevo, e in estate lo volli a tutti i costi anche se il Napoli non volle concedermi nessun riscatto. C’è stato un momento in cui stavamo facendo uno scambio col Napoli Gatti e soldi per lui. Poi Zerbin fece due gol a Monza e il mio interlocutore del Napoli bloccò tutto perché per lui Zerbin valeva come Gatti”.

Lorenzo Golino