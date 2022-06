Politano, l’agente: “Il Napoli è un’opzione B: vuole andare via”

Mario Giuffredi, agente di Politano, Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” dei suoi assistiti. Di seguito quanto evidenziato:

“Politano? Dalla partita contro la Fiorentina in casa in poi è venuto a mancare il rapporto di fiducia con l’allenatore, sensazione che è stata trasferita al mister a fine stagione assieme a me. È stato comunicato che se fosse arrivata qualche offerta, l’avremmo presa sicuramente in considerazione. Ovviamente se non arriverà nulla, Politano resterà al Napoli”.

Politano, Calciomercato Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, addio Politano: parla l’agente

Mario Giuffredi, in modo molto chiaro e netto ha parlato del futuro di Politano al Napoli. Per l’esterno offensivo restare in azzurro è diventata un’opzione B. Preferirebbe partire e mettersi in mostra altrove. Una delle squadre che sembrano interessate all’ex Inter e Sassuolo è il Valencia di Gennaro Gattuso.

“Per Politano il Napoli è un’opzione B: non sente la fiducia dell’allenatore e vorrebbe andare via. Poi se dovesse rimanere, il Napoli diventerebbe l’opzione A e continuerà con questa maglia con la testa giusta, da grande professionista qual è”.

Politano al Valencia? “Rino è un suo estimatore, Valencia è una piazza fantastica e se dovesse arrivare una chiamata la terremmo in considerazione”.