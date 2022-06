Futuro Politano: su di lui Valencia e tre club di Serie A

L’addio di Matteo Politano al Napoli si fa sempre più concreto. L’esterno offensivo ha chiesto al club azzurro la cessione e sta valutando le eventuali richieste che potrebbero arrivare. Nella giornata di ieri il suo agente Mario Giuffredi ha parlato a Radio Marte, sostenendo di tenere aperta qualsiasi porta per il futuro.

FOTO: Getty Images, Politano

Tra le alternative spunta l’ex allenatore Gennaro Gattuso, ad oggi tecnico del Valencia, al quale non dispiacerebbe portare in Liga Matteo Politano. L’edizione odierna del Corriere di Mezzogiorno parla di un’offerta intorno ai 12 milioni che il Valencia potrebbe presentare nelle prossime settimane. Si attende, però, la risoluzione delle problematiche finanziarie in cui incorre il club spagnolo di questi tempi.

Non solo il vento spagnolo porta attenzioni per Politano. Anche in Serie A più di una società ha manifestato il suo interesse per l’attaccante del Napoli. Il calciatore classe ’93 piace a Maldini, ma non è detto che rientri nella politica del Milan, che per il momento sembra più orientato a puntare sui giovani.

Tra gli altri club italiani che hanno avviato i sondaggi sull’ala destra del Napoli, ci sono l’Atalanta e la Fiorentina.