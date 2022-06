Hjulmand al Napoli? Parla il presidente del Lecce

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” di Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce accostato a molte squadre di Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Hjulmand? Nessuna domanda da De Laurentiis. Tanti lo apprezzano, piace a tanti club non solo italiani. Lui è un centrocampista moderno e piace anche a società di Premier League. In questi giorni è stato anche convocato in Nazionale e siamo contenti che sia un nostro calciatore. Pantaleo Corvino è stato molto bravo a pescarlo”.

“Ounas o Gaetano al Lecce? Questa parte qui delle entrate e delle uscite voglio che la gestisca solo Pantaleo Corvino. A mio avviso la regola è che del mercato se ne occupi il responsabile dell’area tecnica. Poi quando qualche volta posso dare una mano io con le mie buone relazioni, la do”.

Hjulmand, ruolo e caratterstiche

Forte fisicamente (185 cm di altezza per 72 kg di peso), Hjlumand gioca principalmente come vertice basso di una mediana a tre. Può essere schierato anche come mezzala destra, ma per le sue qualità di smistatore di palloni si adatta meglio ad una posizione più centrale.

La sua visione di gioco, unita alle spiccate doti tecniche, gli ha permesso di affermarsi come una delle migliori rivelazioni dell’appena concluso campionato di Serie B. Hjulmand, classe 1999, ha giocato 38 partite e fornito 3 assist. Le sue prestazioni in Salerto gli sono valse anche la prima convocazione con la Nazionale della Danimarca in occasione della partita di stasera contro la Croazia.