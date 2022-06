Deulofeu al Napoli? Silvestri lo spinge in azzurro: le sue parole

Gerard Deulofeu è l’obiettivo principale del Napoli per il calciomercato estivo. L’attaccante spagnolo dell’Udinese è il target principale su cui sta lavorando Cristiano Giuntoli in vista del possibile addio di Dries Mertens.

Oltre alle parole dell’agente, Albert Botines, anche Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato del futuro di Deulofeu. Ecco le sue parole ai microfoni di Sportitalia.

Deulofeu al Napoli? “Non ho parlato direttamente con Gerard, ma dovesse andarci sarei molto felice per lui. Andrebbe in una squadra importante che lotta per traguardi altissimi“.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Deulofeu al Napoli, parla Silvestri

L’affare non è ancora concluso e tra i club c’è ancora distanza. I bianconeri chiedono 20 milioni, gli azzurri sono fermi a 12 e presto potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti.

