Agente Deulofeu: “Napoli? È una possibilità ma piace anche all’estero”

Il nome più caldo per il calciomercato in entrata del Napoli è quello di Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese protagonista di un notevole exploit nella stagione appena terminata. Lo spagnolo, cresciuto nel Barcellona, potrebbe presto raggiungere gli azzurri: le società sarebbero in trattativa già da qualche giorno.

Ai microfoni di Footballnews24.it ha parlato Albert Botines, agente dell’ex Milan, che ha trattato soprattutto il tema mercato, sempre attuale.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

“Deulofeu al Napoli è una possibilità”, parla l’agente dello spagnolo

Di seguito le dichiarazioni del procuratore di Gerard Deulofeu, Albert Botines:

“Ci sono diverse squadre interessate, sia in Italia che in Spagna, ma anche in Premier League. Alcuni club stanno monitorando la situazione: diversi ci hanno chiesto le cifre per il trasferimento. Al momento, dunque, stiamo parlando con più club. Vedremo cosa succederà”.

Avete parlato con l’Udinese? “Certo, abbiamo parlato con l’Udinese: Gerard è molto felice nel club, tra l’altro c’è un grande rapporto con il presidente Pozzo. Entrambe le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società pensa che questo sia il momento giusto, motivo per il quale vorrebbe concludere il tutto in questa finestra di calciomercato”.

E il Napoli? “Come ho già detto in precedenza, il Napoli è un’ottima alternativa per noi. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League. Aspettiamo la fine del calciomercato e vedremo cosa succederà“.