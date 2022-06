Novità sul futuro di Zerbin: l’agente svela l’intenzione del Napoli

Un periodo da incorniciare per Alessio Zerbin, il classe ’99 che ha stupito tutti i tifosi di calcio nell’annata appena trascorsa in prestito al Frosinone. Così tanto da essere riuscito anche a farsi notare dal commissario tecnico Mancini che lo ha fatto esordire in Nazionale nella seconda sfida di Nations League tra l’Italia e l’Ungheria.

Un vero e proprio gioiellino che il Napoli si ritrova tra le mani, ma che ha il compito di non farsi scappare visto il mercato che prenderà il via tra meno di un mese. Per provare a mettere ordine riguardo le voci sul suo futuro, Giulio Marinelli, che assiste insieme a Furio Valcareggi il giovane talento, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de “Il Mattino“.

“Il Napoli lo valuterà in ritiro, ma con l’intenzione di tenerlo. Ovviamente toccherà anche al ragazzo convincere Spalletti e mettere in luce le sue qualità in ritiro. Alessio si sente pronto per il Napoli. Il club azzurro non lo ha mai perso di vista. Ha seguito e osservato la sua crescita a distanza e poi nel corso della stagione ha fatto sentire molto la sua presenza: a noi e al ragazzo. Ci aspettiamo di aver notizie da loro sul futuro di Alessio, con la consapevolezza che giocherà in serie A. Richieste per lui ne abbiamo avute da club di serie A anche prima della convocazione in Nazionale”

L’anno della consacrazione di Zerbin

Nella stagione appena trascorsa in forza ai ciociari, Zerbin a soli ventitrè anni si è già tolto grandi soddisfazioni. Una Serie B giocata con regolarità e continuità, caratteristiche che gli hanno permesso di siglare nove reti e fornire tre assist in 31 partite disputate. Un rendimento di un certo livello, che sicuramente non è disposto ad allentare. Un anno ancora di contratto lo lega al Napoli, ed il ragazzo è pronto per la piazza azzurra.