Addio Ospina, resta Meret: scelto il secondo portiere

Il Napoli sta decidendo il futuro anche tra i pali: il portiere della prossima stagione sarà Alex Meret. Ci sono diverse difficoltà per il rinnovo di David Ospina, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Le ultime notizie da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, parlano di “rapporti incrinati” tra il club e l’entourage del calciatore.

Napoli Sirigu (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Ospina via: avanti tutta per Sirigu

Con Alex Meret ormai scelto come titolare, il Napoli sta valutando un nuovo portiere esperto per fare da secondo e dare anche una grossa mano nello spogliatoio come leadership.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Napoli ha scelto di andare avanti con l’entourage di Salvatore Sirigu. Lo ha scelto come secondo portiere. L’ex Palermo e PSG ha il contratto in scadenza a giugno e un’opzione di rinnovo automatico per un altro anno. Ma il Genoa è in Serie B e il portiere classe ’87 ha deciso di dire addio al Grifone e provare una nuova avventura in una big di Serie A.

“Colloqui in corso per Salvatore Sirigu e Napoli a parametro zero Potrebbe essere il nuovo portiere di riserva”.