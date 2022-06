Rinnovo Ospina o Meret? “È sparito”, la radio ufficiale svela il futuro

Il valzer dei portieri sembra cominciato, soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Il Napoli, coinvolto totalmente in questa situazione, dovrà prendere una decisione tra Alex Meret e David Ospina, entrambi con un futuro più che in bilico. Nelle ultime ore, intanto, è stato accostato al club partenopeo anche Guglielmo Vicario, attualmente di ritorno al Cagliari.

Ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Valter De Maggio che ha preferito mettere un punto alle voci sugli estremi difensori, annunciando il futuro dei due portieri azzurri.

Meret Napoli (Getty Images)

Annuncio sul futuro di Meret e Ospina: De Maggio ne è certo

Di seguito le dichiarazioni di Valter De Maggio, giornalista napoletano, sul futuro di Alex Meret e David Ospina, entrambi a rischio addio:

“Il Napoli fa sapere che è sparito, si sono perse le tracce. Ospina non rinnoverà e resterà, invece, Meret. Si ripartirà dalla stessa difesa – la migliore della Serie A – dell’anno scorso: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui o Olivera”.