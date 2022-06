Non solo Politano, il Valencia di Gattuso tenta il colpaccio dal Napoli!

Gennaro Gattuso è pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla guida del Valencia. Dopo esser stato accostato al club spagnolo, oggi è arrivata l’ufficialità con la firma di un contratto fino al 2024 dal valore di 3 milioni di euro a stagione.

Ed il tecnico ex Milan e Napoli ha subito iniziato a muoversi per trovare dei rinforzi adatti al suo gioco per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW, i suoi occhi sono proprio puntati sulla città all’ombra del Vesuvio per ritrovare alcuni giocatori da lui allenati. Primo su tutti un suo pupillo per l’attacco: Dries Mertens. Una situazione molto delicata, con un futuro ancora tutto da scrivere per il giocatore belga, ma non sarà certamente una passeggiata per il tecnico calabrese portarlò con sè al Valencia. Il problema più grande sarebbe quello relativo all’ingaggio, vista la richiesta non bassissima già avanzata al presidente Aurelio De Laurentiis.

Mertens (Getty Images)

Gattuso, Mertens e non solo

Si è già parlato tanto di Matteo Politano e di una sua cessione, con destinazione Valencia, ma la novità riguarda Diego Demme. Non si è ancora a conoscenza di ciò che ne sarà di lui all’interno del Napoli, ma se verrà inserito sul mercato potrebbe rivelarsi un ottimo sostituto del partente Carlos Soler. Immancabile nel taccuino, inoltre, una vecchia conoscenza degli azzurri: Tiémoué Bakayoko.

