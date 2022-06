Nuova avventura in panchina per l’ex tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, che nelle prossime ore sarà annunciato come nuovo allenatore del Valencia.

L’ex centrocampista campione del Mondo è atterrato in questi minuti in terra iberica, per certificare il suo sbarco nel campionato spagnolo. Proprio in mattinata, sulle colonne de Il Corriere della Sera è stata pubblicata una sua intervista, in cui ha avuto modo di ritornare sui suoi trascorsi con il Napoli, in attesa di essere annunciato dal Valencia.

“Gennaro Gattuso è appena arrivato a Valencia per firmare il nuovo contratto fino al 2024“, fa sapere il giornalista Fabrizio Romano su Twitter.

Per la sua nuova squadra, Gattuso valuta diversi nomi anche dal Napoli: tra di essi, spicca Matteo Politano. L’esterno ex Inter e Sassuolo è tutt’altro che incedibile, così come confermato nel pomeriggio dallo stesso agente Mario Giuffredi.

Quest’ultimo, ha confermato anche la volontà di Gattuso di voler puntare su di lui: una traccia da seguire in queste prime settimane di mercato, che intanto hanno consegnato a Gattuso il ritorno in panchina dopo l’addio al Napoli della scorsa stagione.