Mario Rui ancora in azzurro? L’agente parla in diretta

Mario Rui é stato uno dei punti fermi dell’undici di mister Spalletti nel corso della stagione appena conclusa. Tuttavia, il prossimo anno dovrà contendersi il posto da titolare con Mathias Olivera, appena arrivato dal Getafe. Ai microfoni di Radio Marte, l’agente Mario Giuffredi ha chiarito la situazione del suo assistito.

Mario Rui Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Mario Rui? Penso che sia la mia vittoria. L’anno scorso di questo periodo tutti volevano andasse via, anche qualcuno del club mi diceva “se arrivasse qualche offer”, ma lui ha fatto una grandissima stagione. Per fare il capitano, però, serve avere i nervi saldi e Mario non sempre li ha. Olivera? Non parlo di altri giocatori. Lazio? Per me Mario Rui rimane al Napoli, poi se dovesse succede qualcosa ne parleremmo col club. Ma la società lo vuole tenere. L’unica cosa su cui siamo discordanti è su Politano”.

Al momento dunque, il terzino portoghese sembra essere intenzionato a rimanere ai piedi del Vesuvio, anche se le parole di Giuffredi lasciano aperta la possibilità di intavolare trattative con altri club qualora vi siano i giusti presupposti.

Mattia Maietta