Nessuna trattativa chiusa: le ultime su Bernardeschi al Napoli

In questi giorni, sono aumentate sempre di più le voci relative ad un possibile arrivo di Federico Bernardeschi a Napoli. Il giocatore si è appena svincolato dalla Juventus, con cui non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Bernardeschi ha lasciato i bianconeri dopo 5 anni di militanza fatti di più bassi che alti, soprattutto nell’ultimo periodo.

L’esterno si è però preso la soddisfazione di far parte della spedizione azzurra campione d’Europa nella scorsa estate, contribuendo anche con la trasformazione di due rigori nella semifinale e nella finale terminate dai tiri dal dischetto.

Foto: Getty Images- Federico Bernardeschi

Bernardeschi-Napoli, trattativa ancora in corso

Bernardeschi potrebbe arrivare per sostituire Matteo Politano, il cui addio al Napoli sembra sempre più probabile dopo le parole odierne del suo agente. Alcune notizie di ieri sera davano la trattativa come molto vicina alla conclusione sulla base di un contratto quadriennale, col giocatore sempre più intenzionato ad accettare.

Secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, la trattativa per Bernardeschi sta proseguendo a gonfie vele, con un fitto dialogo in corso fra le parti, ma la trattativa non può ancora considerarsi conclusa in quanto l’accordo fra le parti ancora non è stato trovato.

Si dovrà quindi aspettare prima di poter considerare Bernardeschi come un giocatore del Napoli, ma la volontà della società partenopea sembra essere quella di puntare con decisione su di lui.