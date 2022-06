Italia-Ungheria, Mancini: “I Mondiali fanno male ma abbiamo un motivo per essere felici”

Tra meno di un’ora, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà l’Ungheria per la seconda partita del girone di UEFA Nations League. Dopo il pareggio di pochi giorni fa contro la Germania, gli Azzurri sono pronti alla sfida contro la Selezione di Marco Rossi per provare a prendere la vetta del girone.

Nel prepartita di Italia–Ungheria, Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport ha parlato della sfida di questa sera e ripercorso la “sofferenza” per la mancata qualifcazione ai Mondiali.

“Ci sarà da soffrire per trovare gli spazi ma spero che si riesca a fare una buona partita, come fatto a Bologna”.

Italia Mancini

Italia, Mancini: “Il Mondiale fa ancora male”

Gnonto? “Partirà da titolare ma terremo conto anche del fatto che abbiamo giocato pochi giorni fa e che giocheremo altre due partite nei prossimi 10 giorni. Ha qualità e tecnica da vendere, è anche molto veloce. Non sono coraggioso solo io a schierare i giovani, tutti gli allenatori lo sono. Se hai dei calciatori forti è più facile metterli in campo, così come successe a me quando ero giovane”.

Germania? “Non era scontato fare risultato. Abbiamo fatto una buona partita e questo ci può dare la spinta per fare meglio. I tifosi ci sono sempre vicini“.

Mancato Mondiale? “Quello che è successo con il Mondiale è molto difficile da superare ma, come dico sempre, è stato meglio vincere l’Europeo che arrivare quarti agli Europei e qualificarsi al Mondiale”.