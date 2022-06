Politano: “Mi trovo bene con Barella e Calabria. Europeo mancato? Ora voglio riprendermi l’Italia”

L’Italia torna a vincere dopo il pareggio contro la Germania e si piazza al primo posto del Girone di Nations League dopo i 3 punti portati a casa contro l’Ungheria. Uno dei protagonisti del match è stato sicuramente Matteo

“Sono contento di come è andata la partita. Oggi non era facile perché l’Ungheria gioca bene a calcio e non butta mai la palla, gioca bene a terra. Poi è arrivato il gran gol di Barella e potevamo fare qualcosa in più”.

Esterno con Calabria? “Mi piace partire largo coi piedi sulla linea. Mi piace puntare l’uomo e dialogare con la mezzala di riferimento e con il terzino“.

Matteo Politano

Politano: “Europeo? Ora sono qui e provo a fare il meglio”

Europeo mancato? “Sapevo di partire dietro a quelli che sono andati a EURO2020. Sono felice che l’Italia abbia vinto e sto lavorando per riprendermi il posto. Ora sono qui e faccio di tutto per rendere al meglio”.

Imprecisioni Italia? “La partita è stata faticosa. Loro sono una squadra che gioca palla a terra e difende alta. Nei primi 20 minuti dovevamo prendere le misure e non era nemmeno molto facile visto che abbiamo giocato anche 3 giorni fa”.